Duizenden fans genieten in GelreDome in Arnhem van Justin Timberlake Justin Timberlake in Gelredome. Foto: Omroep Gelderland Justin Timberlake. Foto: ANP

ARNHEM - Mirrors, Can't Stop The Feeling en What Goes Around Comes Around. De fans van Justin Timberlake kunnen vanavond al zijn hits meezingen in het Arnhemse stadion GelreDome.

De Amerikaanse superster staat één avond in Arnhem, maar ondanks zijn populariteit is het concert niet uitverkocht. Mogelijk komt dat omdat Timberlake morgenavond ook nog een optreden geeft in de Amsterdamse Ziggo Dome. De 18-jarige Robert stond vanmiddag al voor het stadion te wachten. Hij is een echte fan. 'Sinds de eerste klas op de middelbare school. Met vrienden zingen wij altijd op feestjes. Terwijl iedereen naar rap luistert, zorg ik altijd dat ik wat nummertjes van Justin Timberlake bij me heb.' Over zijn favoriete nummer is hij duidelijk: 'Dat is Mirrors natuurlijk.' Dat Justin Timberlake niet alleen populair is onder jongeren kan Robert merken aan zijn ouders. 'Die zijn zo jaloers dat ik hier ben.' Het is de derde keer dat Justin Timberlake in GelreDome staat. In 2003 en 2014 stond hij ook al op het podium in de Gelderse hoofdstad. Op de fiets door de duinen Justin Timberlake was vanmiddag nog aan de Nederlandse kust te vinden. Daar fietste hij samen met zijn vrouw Jessica Biel door de duinen en zij waren ook nog op het strand te vinden. Justin Timberlake op de bakfiets

Door het concert van Justin Timberlake is het extra druk op de wegen in en rond Arnhem. Fans die met de trein gaan hebben ook vertraging door overwegstoring tussen Arnhem en Dieren. Fans in en rond het stadion delen filmpjes en foto's op Instagram.