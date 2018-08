Woede bij bewoners vakantiepark Wageningen

De gemeente zegt in haar recht te staan en dat ze vorig jaar al heeft aangekondigd het park weer enkel voor recreatie beschikbaar te maken. Volgens de eigenaren heeft de gemeente jarenlang met twee maten gemeten. 'De gemeente verwijst mensen die uit hun huurhuis worden gezet al jaren door naar de camping, soms betaalde ze zelf hun huur. Nu zijn ze ineens het braafste jongetje van de klas.,

Adrie van Wijk zit in de Vereniging van Eigenaren en verhuurt zijn huisje regelmatig. Soms aan vakantiegangers, soms aan mensen die een tijd in Wageningen moeten zijn voor werk of studie. Dat laatste mag vanaf 1 september niet meer.

Maatregel jaar geleden aangekondigd

De gemeente Wageningen reageert alleen schriftelijk op vragen van Omroep Gelderland. De gemeente schrijft: 'we hebben de mensen die op het park wonen laten weten dat ze een jaar de tijd hebben om andere woonruimte te zoeken. In 15, kwetsbare, gevallen, heeft de gemeente daarmee geholpen.'

Vanaf 1 september mag er alleen nog gerecreëerd worden op het park. Dat betekent dat ook voor de arbeidsmigranten snel andere woonruimte gevonden moet worden. Als door de omgevingsdienst geconstateerd wordt dat er permanent gewoond wordt, kan een boete van 20.000 euro worden opgelegd.

Onterecht

Van Wijk vindt dit onterecht: 'De gemeente meet wat mij betreft met twee maten. Overal in de stad worden woonhuizen omgebouwd tot enorme studentenhuizen en in het hotel zitten Polen. Die zitten daar toch ook niet voor de recreatie?' Van Wijk en de andere leden van de Vereniging van Eigenaren hopen dat de gemeenteraad zich nog gaat mengen in deze discussie.

Voor de gemeente Wageningen is het klip en klaar: 'Wij hebben één camping in Wageningen en daar moet gerecreëerd worden, en niet gewoond.'