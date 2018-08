Familie Andropov overvallen door aandacht voor bezoek van kinderen aan Nederland

CULEMBORG - Olga Andropova is overvallen door alle media-aandacht voor het bezoek dat de oudste twee kinderen van het gezin gaan brengen aan Nederland. Afgelopen juli werd de familie uitgezet naar Oekraïne, omdat ze de procedure om in Nederland te mogen blijven niet meer hier af mochten wachten. Op het advies van de psycholoog besloot het gezin deze week om de kinderen voor drie maanden op bezoek te laten gaan in Nederland naar hun vertrouwde omgeving van school en vrienden in Culemborg en van familie die hier woont.

Toen dit nieuws bekend werd, stond de telefoon roodgloeiend. Journalisten wilden weten waarom ze deze keuze maken, stelden kritische vragen en vroegen zich bijvoorbeeld af of de kinderen op Schiphol niet aangehouden zouden worden en teruggestuurd. Deze vraag bracht moeder Olga aan het twijfelen. Ze wilde de tickets al bijna terug gaan brengen. Een avond lang heeft ze gehuild en getwijfeld of ze de juiste keuze had gemaakt. Maar ze is ervan overtuigd dat alle papieren goed geregeld zijn. En het belangrijkste: dat het bezoek aan Nederland op dit moment het beste is voor haar kinderen.

'Op advies van psycholoog terug'

De familie woonde 17 jaar illegaal in Nederland en kon geen aanspraak maken op het kinderpardon. Maksim (14) en Denis (10) zaten op de basisschool en de middelbare school in Culemborg. Eind juni werden ze van hun bed gelicht. Ze kwamen terecht in het detentiecentrum in Zeist. De scholen, vrienden en inwoners van Culemborg sprongen met een actie in de bres om ze alsnog te kunnen laten blijven. Maar het mocht niet baten.

Moeder Olga: 'De kinderen zijn in Nederland geboren en getogen en werden twee maanden geleden plots uitgezet naar een voor hen vreemd land, Oekraïne. De uitzetting heeft een hele grote impact gehad op de kinderen. Ze hebben nog steeds veel stress van alle veranderingen. Op het advies van de psycholoog hebben wij daarom besloten om de kinderen voor drie maanden op bezoek te laten gaan in Nederland naar hun vertrouwde omgeving van familie, school en vrienden.'

Positieve energie

'Maksim en Dennis zitten hier op een kamertje. Willen bijna niet naar buiten. Ze hebben veel stress van de situatie. Ze kunnen hier niet naar school, zijn aangewezen op thuisonderwijs. Ze hebben veel contact met vrienden in Nederland en dat doet hen goed. Na gesprekken met de psycholoog kwam het idee om de kinderen nog een keer terug te laten gaan. Dit om de plotse uitzetting beter te kunnen verwerken en ze even positieve energie te geven van hun vertrouwde omgeving. Ze missen het thuisgevoel.'

Het is volgens haar een misverstand dat ze de illusie hebben dat ze als gezin weer in Nederland mogen gaan wonen. Dat zou heel erg fijn zijn, maar dat heeft volgens moeder niets te maken met dit bezoek. 'We weten dat de kinderen na drie maanden weer terugkomen en dat we hier zullen moeten blijven. We hebben nog hoop op de lopende procedures, dat wel. Maar we zijn realistisch.'

Zware beslissing

Ze heeft haar kinderen bijna geen dag van hun leven moeten missen. Dat ze nu voor drie maanden naar Nederland gaan, is dan ook een zware beslissing voor haar. 'Ik doe het voor hen. Dat ze minder gestresst zullen zijn en even uit deze situatie kunnen zijn. Ze kunnen hier helemaal niets doen en hebben de energie niet om iets te willen gaan doen. Zij hebben positieve energie nodig van vrienden en school. Wij denken dat dit goed voor ze is.'

De ouders van Maksim en Dennis mogen niet mee naar Nederland. Zij hebben een uitreisverbod. Volgens de familie geldt dit niet voor de kinderen en kunnen zij daarom via een toeristenvisum een bezoek brengen aan Nederland. De kinderen verblijven bij hun oom en tante en gaan voor een paar maanden weer naar hun oude school. 'Het zal moeilijk voor ons worden, maar via Skype zullen we veel contact met de kinderen blijven houden.'

