Beemte Broekland wint Zomer in Gelderland 2018

BEEMTE BROEKLAND - Beemte Broekland mag zich een jaar lang 'de mooiste plaats van Gelderland' noemen. Het dorp uit de buurt van Apeldoorn werd na drie weken de winnaar van het programma Zomer in Gelderland. Beemte Broekland neemt de titel over van Geesteren, dat in 2017 het programma won.

In het programma Zomer in Gelderland kregen 15 dorpen de kans om met het uitvoeren van opdrachten en het binnenhalen van stemmen zo veel mogelijk punten te halen. Met 5381 was Beemte Broekland de concurrentie ruim de baas. Teamcoach Frits Bouwmeester was vrijdagavond door het dolle heen: 'Helemaal geweldig, we zijn super blij! We hebben er alles aan gedaan en dan nu dit resultaat! Ik ben tot tranen toe geroerd, kijk eens wat een feest. Dit heeft ons dorp veel saamhorigheid gebracht.'

Terechte winnaar

Beemte Broekland is de terechte winnaar. Ze hebben naast de meeste punten, ook de meeste stemmen binnengehaald via de Omroep Gelderland app (maar liefst 2061). Ook stonden er dit jaar in Beemte Broekland veel bezoekers op het plein (1350, zie foto hieronder). De meeste bezoekers van dit jaar (1463) stonden echter in Oosterhout. Klarenbeek behoudt het bezoekersrecord, daar stonden in 2016, 1605 mensen op het plein.

Gemiddeld kwamen er dit jaar per dag 923 mensen langs om de uitzending live te bekijken.

