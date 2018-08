Kon de wanhoopsdaad in Bemmel worden voorkomen?

Bauke Koekkoek is deskundige op het gebied van hulpverlening aan personen met verward gedrag. Hij schreef het boek 'Verward in Nederland', is crisisdienstverpleegkundige en lector psychiatrische zorg aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

'Wie neemt verantwoordelijkheid?'

Hoewel Koekkoek deze zaak niet persoonlijk kent, roept het wel herkenning bij hem op: 'Het is lastig om er iets over te zeggen zonder de specifieke situatie te kennen. Maar in zijn algemeenheid geldt dat als er veel verschillende problemen spelen bij één persoon en als er veel instanties betrokken zijn, dat het dan moeilijk is om op te pakken. Want wie neemt de verantwoordelijkheid?'

Kijk hier een interview met Koekkoek. Tekst loopt door onder de video:

Volgens de deskundige kun je het vergelijken met lichamelijke klachten. 'Als iemand één duidelijke ziekte heeft waarvan de diagnose is gesteld, kun je vaak heel gericht met specialisten aan de slag. Maar als iemand verschillende klachten heeft en er geen duidelijke diagnose is gesteld, blijven die mensen vaak jarenlang met lichamelijke klachten lopen. Zo is het ongeveer ook in psychische zorg.'

Altijd je best doen

Een complexe situatie betekent niet dat zulke mensen altijd verloren zijn, maar wel dat hulpverlening in sommige gevallen niet slaagt. Koekkoek: 'Ik denk dat niet iedereen te helpen is. Dat maak ik ook in mijn dagelijkse werk mee. Vooral als de problematiek complex en langdurig is, lukt het soms niet.' De crisisverpleegkundige benadrukt dat professionals ongeacht de situatie altijd hun best zullen doen.

Niet iedereen is te helpen

De familie van Hans van M., de man die het gemeentehuis van Lingewaard inreed, had graag gezien dat hij gedwongen was opgenomen. Maar volgens Koekkoek is dat geen gegarandeerd succes: 'Ook gedwongen opname is niet altijd zaligmakend. Bij sommige ziektebeelden heeft dat effect, maar lang niet bij alle. En dan moet je mensen niet opsluiten. Bovendien moet ook bij een gedwongen opname iemand nog steeds meewerken aan therapie. Alleen dan heeft het effect.'

Volgens Koekkoek moet de hulpverlening écht verbeteren, maar moeten we als samenleving ook accepteren dat niet iedereen te helpen is.

Zie ook: