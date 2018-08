Zedenzaak Alem hakt erin bij gezin verdachte, zegt advocaat

Hij werd eind vorige maand opgepakt op verdenking van het vervaardigen van kinderporno en ontucht met minderjarigen. Hij zou bij zeker vijf kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar hebben toegeslagen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De verdachte woont al bijna twintig jaar in het dorpje Alem en is daar actief in het verenigingsleven. Bij hem is 1200 uur beeldmateriaal in beslag genomen. Daar is ongeveer een kwart van bekeken.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dus niet met bijvoorbeeld zijn gezin.

