Wilco Kelderman gaat voor het hoogst haalbare in de Vuelta

BARNEVELD - Wilco Kelderman is één van de dertien Nederlanders die zaterdag aan de start van de Ronde van Spanje verschijnt. De Barneveldse renner van Team Sunweb rijdt zijn tweede grote ronde van dit jaar, na de Ronde van Zwitserland in juni.

Kelderman werd dit jaar geplaagd door blessures. Hij nam in maart deel aan de Tirreno-Adriatico, maar brak zijn sleutelbeen tijdens een val. Later reed Kelderman mee tijdens het NK, maar blesseerde hij zich aan zijn schouder. Daardoor moest hij afzeggen voor de Tour de France.

Nu richt de wielrenner zich dus op de Vuelta. Aan de NOS laat Kelderman weten dat hij de laatste tijd hard getraind heeft. Hij is ook op hoogtestage geweest. 'Ik heb de draad opgepakt vanaf het moment dat ik weer buiten mocht trainen. Ik denk dat ik sinds een week of vier echt pijnvrij kan trainen. Ik voel me eigenlijk wonderbaarlijk goed, de laatste tijd.'

Kelderman is nog niet volledig hersteld. Op zijn schouder zit een iets dikkere plaat. 'Die houdt het bij elkaar. Het is nog niet helemaal genezen, dat kan ook niet. Het bot groeit in een maand of drie, vier aan elkaar. Maar het is goed genoeg om te gaan koersen.'

'We kijken hoe het gaat'

Kelderman reed in 2014 al de Vuelta en werd toen zeventiende. Vorig jaar eindigde hij als vierde in het algemeen klassement. Hij wil zichzelf niet te veel druk opleggen voor de editie die zaterdag begint. 'We kijken hoe het gaat. Ik weet niet of ik honderd procent ben. Ik hoop in de ronde te groeien en ga natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare. Ik heb er heel veel zin in, in ieder geval.'