Rammen kunnen weer lekker ballen

RHEDEN - De rammen van de Rhedense Schaapskudde kunnen weer naar hartenlust spelen in de weide. Nadat hun favoriete skippybal zoek raakte, plaatsten de verzorgers van de dieren een bericht op Facebook. En hoewel de bal al snel weer terecht was, kreeg het verhaal een plezierig staartje.

Na vorig weekend misten de dieren hun skippybal, het ding was spoorloos verdwenen. Na een zoektocht werd het ding uiteindelijk teruggevonden in de weide. Hoe het daar is gekomen, is voor de Rhedense Schaapskudde nog altijd een raadsel. En daarmee leek 'skippybalgate' opgelost.

Maar niets bleek minder waar: de rammen kregen van enkele donateurs een fitnessbal en een gloednieuwe skippybal cadeau. Die laatste zal worden gebruikt voor de 50ste editie van Lammetjesdag, in het voorjaar van 2019.

