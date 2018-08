NEC pakt in september flink uit met maatschappelijke projectweek

NIJMEGEN - NEC maatschappelijk bestaat in september tien jaar en daar wordt groots mee uitgepakt.

'Als voetbalclub zijn we ook een maatschappelijke beweging', verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik. 'Daar willen we nog meer mee gaan doen. We hebben het afgelopen jaar al meer geïnvesteerd en ook de spelers worden daarbij ingezet.'

De club houdt van 10 tot en met 14 september een speciale week om het tienjarig bestaan luister bij te zetten. Op maandag 10 september is er 's avonds een concert van de Harderwijkse pianiste Iris Hond in het Goffert Theater. Daarvoor zijn mensen uitgenodigd die normaal geen concerten kunnen bezoeken. Er zullen zeker duizend bezoekers zijn. Woensdagavond 12 september is de Goffert Run, die voert door het Goffertpark, maar ook door het stadion van NEC.

Op 14 september wordt de speciale week afgesloten met de competitiewedstrijd tegen Jong PSV, waarvoor oud-deelnemers van maatschappelijke projecten van de club zijn uitgenodigd. NEC speelt dan in een speciaal groen shirt met daarop de namen van diverse goede doelen, zoals het Amalia Kinderziekenhuis, Green Capital en het Ronald McDonald-huis.