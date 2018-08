Onderwijs, maar dan anders: zonder bord, leraar en vaste plek

In het 'klaslokaal' nummer negen van het Montessori College in Groesbeek zijn het vooral de leerlingen die doen denken aan school. Verder is alles net even anders: geen vaste zitplaatsen, geen bord en geen leraar maar drie coaches.

'Ik wil leren programmeren'

Die coaches helpen de leerlingen bij het vaststellen van hun eigen 'challenges:' de dingen die ze willen leren en welke kennis en vaardigheden ze daarvoor moeten verzamelen. Coach Jacqueline de Volder vraagt aan één van de de leerlingen wat hij wil leren. Met fonkelende ogen fluistert hij: 'ik wil leren programmeren.' 'Fantastisch' reageert de Volder, 'er is een vader van één van de leerlingen die daar heel goed in is. Nou die kunnen we dan vragen: kom je een middag wat vertellen?'

'Leren in vrijheid bestaat echt'

Het idee achter deze manier van werken is dat kinderen die hun doel voor ogen hebben, veel gemotiveerder aan de slag gaan met het verzamelen van benodigde kennis, dan wanneer ze verplichte vakken moeten volgen. Basisvaardigheden als taal en rekenen komen dan vanzelf wel aan bod zo denkt Jacqueline de Volder. 'Voor mij is het vooral de bevestiging dat kinderen die leren in vrijheid echt bestaan en dat het echt kan dat kinderen uit zichzelf ontzettend gemotiveerd kunnen zijn of weer kunnen worden.'

'Leren in vrijheid bestaat echt'

Werken op je eigen niveau

Want veel leerlingen die zich hebben ingeschreven voor het Agora-onderwijs in Groesbeek, waren in het reguliere onderwijs een beetje vastgelopen. Ben Odenthal (10): 'Bij sommige dingen ging het te snel, bij sommige dingen ging het dan weer te langzaam. En hier kun je gewoon werken op je eigen niveau.

'Niet afrekenen op wat je niet kan, maar op wat je wel kan'

Ook Bor Pesulima (11) liep een beetje vast op zijn oude basisschool. Net als hij doorhad wat er van hem verlangd werd bij klassikale opdrachten, kwam er weer iets nieuws. Zijn moeder Saskia Mink: 'Bor heeft heel veel tijd nodig en die tijd was er niet, want het moest door.' Op een voorlichtingsavond van Sjef Drummen die het Agora-onderwijs vanuit Roermond heeft opgezet, viel voor haar het kwartje. 'Dat is wat mijn zoon met name nodig heeft, namelijk niet afgerekend worden op wat je niet kan, maar op wat je wel kan. Echt op zoek naar talenten en die gaan inzetten en ook zelf leren die in te gaan zetten.'

Bor zelf is in elk geval dolblij dat hij niet meer stil hoeft te zitten op een vaste plek. 'Anders zit je de hele dag rechtop.' Aan ambities ontbreekt het hem in elk geval niet. 'Ik wil uitvinder, kok en politieagent worden.' Op de vraag wat hij daarvoor nodig denkt te hebben antwoordt hij zelfverzekerd: 'in elk geval rekenen en taal en natuurkunde om te weten wat eetbaar is en niet .'

De tekst gaat verder onder de foto:

Niet stilzitten aan een tafeltje op het Agora onderwijs

De hele dag zelfstandig werken

Maar ook Bors zus Moos is blij dat ze mee is gegaan naar deze nieuwe school. 'Ik denk dat echt heel veel dingen anders gaan hier dan op de oude school... Als je dan bijvoorbeeld je huiswerk niet af had, dan kreeg je weer straf en hier zeggen ze: nee, dat is onzin. En dat ga je dus zelf allemaal gewoon kiezen wanneer je eigenlijk denkt van: dan wil ik het af hebben. Broer Bor vult aan: 'Eigenlijk is dit de hele dag zelfstandig werken. '

Meer ruimte om te kiezen

De laatste jaren zijn er diverse alternatieve vormen van onderwijs bij gekomen. Jacqueline de Volder vindt dat een goede ontwikkeling. 'Deze kinderen zijn niet heel happy in reguliere scholen en ik denk dat het heel goed is dat er voor allerlei soorten kinderen die op allerlei manieren leren, dat daar meer onderwijs op maat voor komt. Dan is er meer ruimte is om te kiezen.'

Kinderen kiezen zelf uit wanneer ze welke taken doen

Kinderen kiezen zelf uit wanneer ze welke taken doen

'Het onderwijs past niet'

Volgens Saskia Mink, die zelf ook in het onderwijs werkt, is het hard nodig dat er andere vormen van onderwijs bij komen. 'Ik ben heel druk met passend onderwijs en het past niet. We zijn een oud systeem aan het proberen passend te maken en volgens mij moeten we andere dingen gaan doen.'