GASTBLOG OOIEVAARS: Dag mooie ooievaars!

Overdag zijn de ooievaars vrijwel nooit meer thuis. Het is veel te warm. We zien ze regelmatig over de dijk lopen, in de uiterwaarden of in de wei aan de andere kant van de wiel. De jongen slapen ’s nachts nog op het nest, de ouders in de boom en op de lantaarnpaal. Zij komen de jongen nog steeds voer brengen.

Op 8 augustus 2018 valt in de vroege ochtend de eerste regen sinds weken. We hebben gezien hoe de ooievaars zijn de avond ervoor gewoon op nest gingen slapen, ’s ochtends zijn ze zo als gewoonlijk al weg voor wij opstaan.

Camerabeelden van livestream tussen 01.47 en 06.19 uur ontbreken. We weten dus niet wat er gebeurd is, hoe de vogels de regen doorstaan hebben, of ze in het nest zijn blijven kleumen of direct zijn weggevlogen.

Is er een indringer?

’s Avonds verschijnt er een ooievaar, die alleen op het nest rond rommelt. Het is een beetje onduidelijk of het “onze “ ooievaar is. Twee minuten later komen onze jongen aan gevlogen en jagen de eerste weg. Toch een indringer?

De ooievaars zijn overdag nooit meer thuis. Op 10 augustus verbaast het ons dus dat ’s middags opeens een van de jongen op het nest verschijnt. Hij blijft maar even.

Als wij ’s avonds ons laatste rondje lopen zijn de jongen nog niet thuis, terwijl de ouders wel al op de lantaarnpaal en in de boom zitten.

Zouden ze vertrokken zijn? Nee hoor, de volgende avond zijn we weer gewoon op hun post.

Vanaf 15 augustus 2018 ontbreekt een van de ouders elke avond. Het is de gene die altijd op de lantaarnpaal sliep. De jongen verschijnen steeds rond 22.00 uur en slapen op het nest, een ouders slaapt in de boom.

22-8-2018 19.46 uur is er een hoop geklepper te horen. Dat zijn we niet meer gewend om deze tijd van de avond. Er landt een ooievaar in de boom en een op het nest. Even later zitten ze samen op het nest. Het zijn volwassen exemplaren. Ik weet niet zeker of het “de onze” zijn, want ze kijken heel onwennig rond, vooral als ik met de hond naar buiten kom lopen. Ze blijven toch een hele nacht zitten.

Het lijkt erop dat de wacht gewisseld is: dat de jongen vertrokken zijn en de ouders weer op het nest zitten. Maar het kunnen ook vreemden zijn, die al aan het zwermen zijn. Deze tijd van het jaar gaan eerst de jongen en iets later ook de ouderen zich verzamelen in grotere groepen om samen de reis naar het zuiden te maken. het ooievaarsseizoen zit er voor ons op.

Een poepbestendige camera

Volgend jaar maart wachten we weer vol spanning op hun komst. We hopen dat er dan weer een camera geplaatst wordt, om hun activiteiten te volgen. Eén die poepbestendig is, maar wel een beeld geeft in het nest.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij keek dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Sinds 12 maart volgden we de ooievaars in hun nest. Nu is het nest verlaten en stoppen we dus ook de livestream.