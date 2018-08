Deel dit artikel:











Peuter aangereden door scooterrijder waarvan rijbewijs ingevorderd was Archiefbeeld

VELP - Op de Troelstrastraat in Velp is donderdagavond een kind van 4 jaar gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter. Het ongeval gebeurde rond 18.15 uur. De scooterrijder zag de kleuter over het hoofd.

De hulpdiensten rukten uit met een politieauto en een ambulance. Het kind moest voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd worden. Bij controle van de gegevens van de scooterrijder bleek dat deze zonder geldig rijbewijs rondreed. Deze was eerder al ingenomen. De politie nam ook een speekseltest af bij de bestuurder. Deze viel positief uit. Aanvullend bloedonderzoek moet aantonen of de man een slok teveel op had. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52