Deel dit artikel:











Regio midden gaat naar school: spannende dag voor doelgroepenvervoer Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De scholen in de regio midden beginnen maandag weer. Dat betekent dat er een spannende dag aanbreekt voor ouders met kinderen in het leerlingenvervoer. Vorig jaar ging PlusOV, dat het vervoer doet in 9 gemeenten waaronder Apeldoorn, van start met 1500 reizigers. Voor veel ouders een spannende dag: klopt de planning en komt de chauffeur op tijd?

Zo ook bij de zoon van Judith uit Vaassen. Ze heeft nog zo'n kater van 'het zooitje bij PlusOV' vorig jaar: 'Ik heb dus ook geen goede hoop dat het nu gelijk goed zal gaan.' Verslaggever Ellen Kamphorst in Vaassen: Woordvoerder Evelien van der Veen: 'Bij PlusOV is de afgelopen weken heel hard gewerkt aan de planning voor het nieuwe schooljaar. Het maken van zo’n planning is een hele intensieve en tijdrovende klus die in relatief korte tijd tot stand moet komen en waarin diverse factoren een rol spelen.' Scholen en chauffeurs geven aan dat de 'de start van het leerlingenvervoer' altijd rommelig is. Dus of het allemaal op rolletjes loopt is pas na deze eerste week te zeggen. Uiteindelijk komt de bus bij Judith, eerder dan verwacht: 'Heel fijn, mijn zoon is onderweg naar school, maar ik wil echt de hele week zien voordat ik weer een beetje vertrouwen heb.' Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in Gelderland. Bekijk hier ons dossier over het speciaal vervoer Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52