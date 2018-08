'Leerlingenvervoer beter van start gegaan dan vorig jaar'

APELDOORN - In de regio midden zijn de scholen weer begonnen. Dat betekent een spannende dag aanbreekt voor ouders met kinderen in het leerlingenvervoer. PlusOV, dat het vervoer doet in 9 gemeenten waaronder Apeldoorn, vervoert zo'n 12.00 leerlingen. Vooralsnog lijkt de start beter dan die dramatische van vorig jaar.

Voor veel ouders een spannende dag: klopt de planning en komt de chauffeur op tijd? Zo ook bij de zoon van Judith uit Vaassen. Ze heeft nog zo'n kater van 'het zooitje bij PlusOV' vorig jaar: 'Ik heb dus ook geen goede hoop dat het nu gelijk goed zal gaan.'

Verslaggever Ellen Kamphorst in Vaassen:

Directeur Jan Akerboom van PlusOV is niet ontevreden over deze dag. Vanaf deze maandag rijdt het bedrijf 250 routes per dag om zo'n 1400 leerlingen te vervoeren. 'In een tiental routes moeten we nog ingrijpen, daar blijkt toch wat mis te zijn gegaan, maar op dit aantal is dat verklaarbaar.'

Hij zegt dat PlusOV veel beter voorbereid is dan vorig jaar:' We hebben een ander team, er is betere afstemming met vervoerders en er is geleerd van de fouten van vorig jaar. Bovendien is er heel hard gewerkt.'

'Planning lijkt op Rummikub'

Het maken van de planning voor zoveel reizigers is heel ingewikkeld, want als de leerlingen naar school zijn worden de mensen van de dagbesteding opgehaald. Leerlingen wisselen van school, ouders gaan scheiden en krijgen co-ouderschap, of kinderen gaan stage lopen. Akerboom vergelijkt het maken van de planning met het spel Rummikub: 'Maar dan een variant met dat je met 1400 stukjes tegelijk uit moet op 10 borden tegelijk.'

Toch begrijpt hij dat het voor ouders niet uitmaakt hoe ingewikkeld het maken van de planning is: 'het is een kwetsbare doelgroep en ouders willen dat hun kind veilig op school komt.' Hij benadrukt dat het de tweede helft van vorig schooljaar beter ging met PlusOV: 'We hebben bewezen dat de kwaliteit omhoog is gegaan, we zijn gedreven om die vast te houden'

Uiteindelijk komt de bus bij Judith, eerder dan verwacht: 'Heel fijn, mijn zoon is onderweg naar school, maar ik wil het echt de hele week zien voordat ik weer een beetje vertrouwen heb.'

