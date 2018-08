Deel dit artikel:











Donateurs Blauwe Golven krijgen geld terug, grote schoonmaak gaat niet door Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het was eigenlijk al in kannen en kruiken, maar het gaat toch niet door: de schoonmaak van de Blauwe Golven in Arnhem. Half juni van dit jaar werd bekend dat er genoeg geld was ingezameld voor de enorme klus. Maar het project wordt afgeblazen, omdat de initiatiefnemers bang zijn dat de golven beschadigd raken.

In mei van dit jaar begonnen de Vereniging Stadsschoon Arnhem, de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Werkgroep Behoud Blauwe Golven Arnhem een inzamelingsactie. Schoonspuiten met hoge druk Met het geld wilden de organisaties een professionele schoonmaak met water en hoge druk laten uitvoeren van het centrale deel van de Blauwe Golven op het Roermondsplein. Het kunstwerk werd in de jaren 70 geplaatst en werd bedacht door door beeldend kunstenaar Peter Struycken. Met de schoonmaak moesten de Blauwe Golven weer positief te boek komen te staan, om sloop na de zomer te voorkomen. Zevenduizend euro was nodig en die werd, door vele donaties, bij elkaar gebracht. Schoonmaken geen goed plan Na wat vertraging kon deze maand begonnen worden met de schoonmaak. Maar vanwege 'ingrijpende en gevorderde werkzaamheden aan het wegennet op het Roermondsplein' is besloten af te zien van het plan, schrijven de organisaties. Diverse delen van het kunstwerk zijn in verband met de werkzaamheden verwijderd. De initiatiefnemers denken dan ook dat schoonmaken nu meer kwaad dan goed zou doen. Voorlopige conclusies Een einde aan de ingrijpende veranderingen is voorlopig niet in zicht. En dus is besloten dat wordt afgezien van de schoonmaak, dat de particuliere donaties worden teruggestort en dat de Vereniging Stadsschoon Arnhem en de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut de door beide organisaties gedoneerde 3000 euro in kas houdt. Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn een veilige en kleinere schoonmaak van een gedeelte van Blauwe Golven te organiseren. De politiek moet daarnaast zo snel mogelijk een beslissing nemen over het kunstwerk, vanwege de fragiele staat. Zie ook: Bonbons in raad Arnhem om schoonmaak Blauwe Golven te vieren

Genoeg geld ingezameld voor schoonmaak Blauwe Golven Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52