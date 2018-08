Motief aanslag gemeentehuis Bemmel blijft onduidelijk, politieonderzoek afgerond

BEMMEL - Het motief van de 59-jarige man, zonder vaste woonplaats, die een aanslag pleegde op het gemeentehuis in Bemmel blijft onduidelijk. Dat stelt de politie vrijdag op basis van zijn afscheidsbrief en gesprekken met mensen uit zijn omgeving. Duidelijk is wel dat privéomstandigheden aan de basis van zijn daad lagen. Met deze conclusie wordt het politieonderzoek afgerond.

De man heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een schans klaargelegd en is vervolgens het gemeentehuis binnengereden. Daar is vervolgens brand ontstaan, waarbij de man om het leven kwam. Hoe dat precies is gegaan, vertelt de politie niet uit respect voor de privacy van de man en zijn nabestaanden. Die reppen tegen Omroep Gelderland over een wanhoopsdaad van de 59-jarige. In de buurt van de auto is ook een afscheidsbrief gevonden. Ook daarvan deelt de politie de inhoud niet.

Twee uur voor het incident gaf een bekende van de man aan de politie aan dat hij een dreiging voor zichzelf of anderen zou kunnen vormen. Bij de melding bleek niet dat er een concrete dreiging was richting mensen of gebouwen, dus ook niet naar het gemeentehuis.

Zorgen over de man

De politie is naar de man op zoek gegaan omdat er zorgen waren over de man. Hij was al bekend bij zorginstanties en de politie. Op verschillende plekken is uitgekeken en gepost en er is geprobeerd de man te bereiken. Dat lukte niet. De zoekactie was nog niet afgerond toen de melding van het incident bij het gemeentehuis kwam. Daar bleek dat hij met zijn auto naar binnen was gereden.

