Scooterrijdster overleden na aanrijding met vrachtwagen in Zevenaar Foto: Jordi Deckert / Eastview Media

ZEVENAAR - Een scooterrijdster is overleden na een ongeluk met een vrachtwagen aan de Mega in Zevenaar. De 18-jarige vrouw overleed in het ziekenhuis.

Op de kruising van de Mega kwam de 39-jarige vrachtwagenchauffeur vrijdagmiddag in botsing met een 18-jarige vrouw op een scooter. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd. Zwaar gewond werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed zij later die avond. Omstanders zijn direct te hulp geschoten en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. De VOA doet onderzoek naar de oorzaak van dit dodelijke verkeersongeval. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52