Wel of geen dieren op Gebroeders van Limburg Festival; de meningen zijn verdeeld Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Dieren op het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen, is dat wel of niet een goed idee? De organisatie van het festival en fractievoorzitter Michelle van Doorn van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Nijmegen zijn het niet eens.

Dit weekend is Nijmegen in middeleeuwse sferen. Naast allerlei figuranten doen er ook roofvogels, uilen, kamelen, paarden en ganzen aan het festival mee. 'Er zouden helemaal geen dieren mee moeten doen', zegt Van Doorn. 'In alle gevallen ga je daarmee voorbij aan de belangen van dieren want je doet dit alleen maar voor de mensen.' Geen uilen aaien Eerder al deed de Partij voor de Dieren een oproep aan de organisatie van het Gebroeders van Limburg Festival. Die heeft het programma aangepast. Zo mogen de uilen niet geaaid worden en worden zij niet bij mensen op de schouders gezet. Van Doorn: 'Dat vinden wij goed. We zijn zondag tijdens de optocht in de stad om te kijken hoe alles gaat met de dieren. Nee, we voeren geen actie, we willen het festival met eigen ogen zien.' Dieren op het Limburgfestival in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland Ondanks de kritiek ziet de organisatie een festival zonder dieren niet snel gebeuren. 'De dieren passen nou eenmaal bij het middeleeuwse tijdsbeeld', vertelt Erik de Gans. Een vader en zijn dochtertje, bezoekers van het evenement, sluiten zich hierbij aan. 'Zolang de dieren goed verzorgd worden, moet het kunnen.' De organisatie en de PvdD hebben afgesproken binnenkort met elkaar in gesprek te gaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52