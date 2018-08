Oversier: NEC zat al een jaar achter Okita aan

NIJMEGEN - Technisch directeur Remco Oversier is bijzonder tevreden over het vastleggen van Jonathan Okita.

"Ik was net in dienst en toen belde Nick Kersten mij op. Hij had in Maastricht bij een oefenwedstrijd een speler gezien die wij moesten hebben. Maar ja, hij was al mondeling akkoord met MVV. Maar wij hebben hem in de gaten gehouden en scouting erop gericht. Kijken hoe iemand zich ontwikkelde. Hij past echt in het profiel wat wij zoeken in een vleugelspits en die met ons mee kan groeien naar een hoger niveau. In de media is veel onzin geschreven, maar uiteindelijk is het gelukt om hem binnen te halen."

"Jonathan had al een aantal maanden het gevoel dat hij deze stap wilde zetten. Het is een collectieve prestatie van de hele club dat we hem binnen hebben gehaald. Hij is het puzzelstukje dat we nog zochten. Jonathan heeft diepgang als rechterspits. Hij heeft aan de bal een goede actie met een dribbel. En hij heeft rendement in zijn spel. Dat voegen we allemaal toe aan de toch al goede selectie."