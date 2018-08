Deel dit artikel:











63 zakken met wietafval in het bos Foto: Boswachter Tim/Twitter

GROESBEEK - Boswachter Tim Hogenbosch heeft vrijdagochtend 63 vuilniszakken met wietafval in het bos bij de Nijmeegsebaan in Groesbeek gevonden. Hij baalt: 'Het is niet de eerste keer.'

Hogenbosch verruilde onlangs Utrecht voor Nijmegen. 'In Utrecht kwam het ook regelmatig voor. Het is een groot landelijk probleem. Dat frustreert nogal.' De tekst gaat door onder de foto. Omdat het alleen om potgrond gaat, doet hij geen aangifte bij de politie. 'Dat schiet niet op.'