VIDEO: Okita kiest bewust voor project NEC

NIJMEGEN - Jonathan Okita is heel duidelijk over zijn keuze voor NEC.

'Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik verwacht een mooi seizoen. Ik geloof in het project NEC. Dit is een grote clubs met goede supporters. Hier kan ik mijn progressie voortzetten. Er is hier veel ambitie. Het is een groot project om terug te keren in de eredivisie. Ik wil het elftal helpen. Het is een goede ploeg, maar ik ga proberen mijn steentje bij te dragen om het nog beter te laten lopen. Ik heb veel snelheid, techniek en scoor makkelijk. Dat wil ik hier ook graag laten zien.'

Okita kent één speler al goed. 'Ja, Leroy Labylle. Ik ken hem nog van MVV, maar vooral van onze periode in Luik. Hij heeft veel kwaliteiten. Ja, Nederlands is lastig voor mij om te spreken. Ik kan het een beetje begrijpen en ik ga ook op cursus. In Maastricht lukte het altijd wel. Ik zou maandag al kunnen spelen, maar de trainer moet dat beslissen natuurlijk. Ik wil wel.'