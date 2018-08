Anthony van den Hurk vertrekt zo goed als zeker bij De Graafschap: 'ik moet spelen'

DOETINCHEM - Een half jaar stond Anthony van den Hurk bij De Graafschap langs de kant met een slepende blessure. Fabian Serrarens werd en is nog steeds zijn opvolger in de spits. 'De club en ik gaan goed uit elkaar.'

Van den Hurk praat donderdag langs het trainingsveld in Doetinchem al in de verleden tijd. De geslepen centrumspits heeft zijn conclusies getrokken nu hij de situatie van dit seizoen heeft overzien. De 25-jarige Van den Hurk zat tegen Feyenoord en NAC de hele wedstrijd op de bank. Beide partijen werken mee aan een snel vertrek dat voor 31 augustus moet plaatsvinden. Dan sluit de transfermarkt.

Cambuur en MVV

'Er zijn drie clubs die belangstelling hebben. Allemaal uit de eerste divisie', weet Van den Hurk. MVV liet al weten gecharmeerd te zijn van de aanvaller die in 2016 naar De Graafschap kwam en uitgroeide tot een populaire speler bij de fans. Ook Cambuur Leeuwarden dingt naar zijn gunsten.

'De randvoorwaarden moeten allemaal wel kloppen, want binnenkort word ik vader. Dan moeten dingen goed geregeld zijn in het contract. Ik wil best inleveren, maar het gaat mij er vooral om dat ik weer lekker ga voetballen en vertrouwen krijg', zegt de Brabander die ook voor FC Eindhoven speelde.

Drie prachtige jaren

'Ik snap heel goed dat de trainer niet om Fabian Serrarens heen kan nu. Maar op mijn leeftijd moet ik minuten maken. Het is fijn dat de club meedenkt. We gaan goed uit elkaar. Ik heb hier drie fantastische jaren gehad en een band gekregen met de supporters. Dat vergeet je niet meer. Ik wil ze daarvoor ook bedanken.'

Stap terug

Behalve Serrarens heeft Van den Hurk in de hiërarchie ook nieuweling Jordy Thomassen voor zich, zo lijkt het. Bovendien wil De Graafschap bij een verkoop van de spits nog een nieuwe speler halen. Van den Hurk zegt nog lang niet klaar te zijn. 'Misschien is het voor nu even een stap terug. Ik hoop er daarna weer ééntje omhoog te maken. Kijk, ik kan wel gokken dat ik soms eens 20 minuten zal invallen hier, maar de vraag is of je daar beter van wordt. Tot het zo ver is, zal ik mijn uiterste best blijven doen. Daar ben je ook prof voor', besluit Van den Hurk.