Roy Beerens wil tik uitdelen aan AZ

ARNHEM - Vitesse speelt zondag de eerste echte topper in de eredivisie, uit bij AZ. Zo zien ook de spelers van de Arnhemse club dat.

'Eigenlijk wel. Want naast AZ zijn Ajax, PSV en Feyenoord hele goede tegenstanders. AZ is gewoon een directe concurrent.'

'Vol voor de winst'

En de buitenspeler hoopt dat Vitesse meteen toeslaat tegen die concurrent. 'AZ maakt wel een frisse en goede indruk, ze hebben genoeg kwaliteit. Maar ik denk dat het een open wedstrijd wordt, waarin wij als winnaar naar buiten moeten komen. We moeten ze een tik uitdelen en laten zien dat wij ook tegen goede clubs vol voor de winst gaan.'

Maar dat is nog niet zo makkelijk. AZ won de eerste twee duels overtuigend. Met 5-0 en 1-4. Wel tegen NAC en Emmen. 'Die uitslagen zeggen mij nog niet zoveel', aldus Beerens. We zijn pas twee wedstrijd onderweg. Het is veel te vroeg om daar over te oordelen.'

23 voorzetten

Een eventuele winst van Vitesse ligt ook in handen van Roy Beerens. De buitenspeler gaf dit seizoen al 23 voorzetten uit vrij spel. Dat is meer dan heel AZ bij elkaar. 'Dat is positief, maar er moeten ook meer doelpunten uit vallen.'

Daar heeft Beerens een punt, want pas twee van zijn voorzetten werden benut. 'Die voorzet is een kwaliteit van mij, nu moet de spits daar nog van profiteren', lacht de aanvaller.