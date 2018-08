De Rijnstrangen: uniek natuurgebied waar bijna niemand komt

AERDT - De rivier De Rijn heeft zich er lang geleden teruggetrokken en liet een strook unieke natuur achter. Op de oude Rijnstrangen dansen de rietstengels in de wind. Je vindt er zeldzame planten die stuk voor stuk van natte voeten houden. In mei en juni kun je er de grote karkiet en de roerdomp horen. Nog maar weinig natuurliefhebbers hebben het moerasgebied ontdekt, met gevolg dat je er urenlang kunt wandelen zonder ook maar iemand tegen te komen.

BuitenGewoon-collega's Twan Teunissen en Laurens Tijink bezoeken vandaag het gebied. Ze hebben hun waterdichte schoenen aangetrokken.

Zwarte stern

De zeldzame zwarte stern voelde zich tot in de jaren '80 prima thuis in de Rijnstrangen. Kleine, drijvende nestvlotten moeten er voor zorgen dat dat in de toekomst weer het geval is. Dankzij de nestvlotten kan de moerasvogel zich weer voortplanten in het natuurgebied. De zwarte stern bouwt zijn nest namelijk het liefst op drijvende krabbescheer, wat in de Rijnstrengen verdwenen is door watervervuiling. De zwarte stern raakte daarmee ook zijn broedplekken kwijt. Nu het water in de strangen weer schoon is, wordt ook de waterplant geherintroduceerd (zie foto).



Natuurlijke kweekbak voor krabbescheer in de Rijnstrangen.

Kwelwater uit Montferland

De Rijnstrangen liggen vlakbij het splitsingspunt van de Waal en de Rijn. De maatregelen die in het verleden zijn genomen om de rivier te temmen, hebben ervoor gezorgd dat de strangen niet meer worden gevoed door water uit de rivier. Kwelwater uit het Montferland zorgt ervoor dat de Rijnstrangen niet volledig droogvallen, al is de dynamiek van de rivier wel verdwenen.

Koninginnepage

Dankzij het natte moeras is er voor veel dieren meer dan voldoende voedsel te vinden. Groene kikkertjes maken zich uit de voeten als Twan en Laurens voorbij wandelen. Verderop staat een grote zilverreiger met zijn poten in het water te wachten op een maaltje. Langs de oude zomerdijk fladdert een koninginnepage, de grootste dagvlinder die in ons land voorkomt (zie foto).

Wandelen

Door de Rijnstrangen loopt de wandelroute Gangen door de Rijnstrangen. Initiatiefnemer Staatsbosbeheer beschrijft de 15 kilometer lange tocht als een avontuurlijke wandeling, waarbij wordt aangeraden om waterdichte schoenen aan te trekken. Vergeet ook niet om een verrekijker mee te nemen, zodat je de aanwezige vogels goed kunt bekijken.



De Rijnstrangen in de buurt van Zevenaar.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.