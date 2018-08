Zwembad De Peppel is weer open en is veiliger dan ooit

Het bad was nodig aan vervanging toe. Het stamde uit 2000 en is gebouwd met het idee dat het twintig jaar mee zou gaan. Daarom moest er snel wat gebeuren en dat is dus deze zomer gebeurd. De Peppel kan nu weer vijftien jaar mee.

Verslaggeefster Vera Eisink sprak met zwembaddirecteur Ronald ter Hoeven:

'We gaan de mensen hele mooie dingen bieden', vertelt Ter Hoeven. 'De renovatie moest echt, ook vanwege de vernieuwde wetgeving en verouderde apparatuur. We hebben flink geïnvesteerd in de lucht- en waterbehandeling en technologische hoogstandjes.'

Drenkelingendetectiesysteem

'Natuurlijk hebben we fantastische toezichthouders. Maar we hebben ook een nieuw drenkelingendetectiesysteem. Ongeveer 48 camera's kijken of er niet iemand in problemen is. Er gaat een alarm af wanneer iemand 10 seconden niet beweegt in het water', vertelt Ter Hoeven.

Het detectiesysteem Foto: Omroep Gelderland

Ook nieuwe glijbaan

Er is niet alleen geïnvesteerd in veiligheid, het zwembad is ook mooier geworden. De twintig jaar oude ijsberen en pinguïns zijn vervangen door attributen met als thema 'de Veluwe'. Ook is er een nieuwe glijbaan, maar de Edenaren kunnen daar pas later gebruik van maken. De veiligheidscontrole is pas zondag uitgevoerd en dus is het wachten op een veiligheidscertificaat.

De nieuwe inrichting Foto: Omroep Gelderland