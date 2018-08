Tandenpoetsen is leuk in de Mondhoek

ULFT - 'De tandzorg bij kleine kinderen blijft een beetje stilstaan. Er zijn nog steeds kinderen die niet naar de tandarts gaan'. Reden voor mondhygienist Lieneke Steverink-Jorna uit Silvolde om samen met collega's vandaag poetsles te geven aan kinderen.

Dat gebeurt voor het vijfde jaar in ‘de Mondhoek’ op het festival Kidsfabriek in de voormalige Dru in Ulft. Vrijwillige professionals en studenten in de mondzorg moeten er zo voor zorgen dat kinderen enthousiast worden.

Eén op de vijf kinderen niet naar de tandarts

Uit cijfers blijkt dat nog steeds één op de vijf kinderen niet regelmatig of zelfs nooit bij de tandarts komt. Steverink-Jorna: 'En dat terwijl tandzorg in Nederland voor kinderen tot de 18 jaar gratis is'.

Mondhygienist Lieneke Steverink-Jorna neemt dit jaar bijna vijftien collega’s mee: 'Ik had nooit kunnen bedenken dat de Mondhoek zo populair zou worden. Het eerste jaar was ik slechts met een enkele collega en werd ik overspoeld door kinderen die graag een poets-workshop wilde'.

Rappen om goed te poetsen

Inmiddels werkt er dus een heel team aan mee. Bijzonder is dat er dit jaar ook optredens zijn van Yvonne Buunk-Werkhoven. Zij maakte het ‘gouden boekje’ Wiwi Wit. Dat gaat over het leven van een kindertand. Bij het boekje hoort ook een rap die kinderen laat onthouden op welke plekken ze in de mond moeten poetsen.