De Graafschap mikt dit seizoen op minimaal 32 punten

DOETINCHEM - De Graafschap gaat dit seizoen voor minimaal zeven thuiswedstrijden. De basis voor lijfsbehoud moet in Doetinchem worden gelegd. 'Maar de kans is groot dat we onderin spelen.'

Natuurlijk weet trainer Henk de Jong dat er juist dit seizoen kansen genoeg liggen voor De Graafschap om zich te handhaven in de eredivisie. Tegelijkertijd trapt de Fries regelmatig op de rem en neemt hij een voorzichtige houding aan. Ook voor het duel zaterdag thuis tegen FC Groningen.

Bonuspunten verzilveren

'Die komen echt wel naar boven hoor', wijst De Jong op de slechte resultaten tot nu toe. 'Ze kunnen genoeg andere goede jongens erop zetten. Maar wij willen die bonuspunten van Feyenoord verzilveren morgen. Het voelt namelijk wel heel lekker als je onderin weg kunt blijven. Dan heb je zes punten uit drie wedstrijden. Dat zou fantastisch zijn.'

Onderin spelen

De Jong blaast allesbehalve hoog van de toren na de 3-0 nederlaag bij NAC. 'Maar onze bescheidenheid in het veld moet er wel vanaf. Uiteindelijk gaat het er om wat we zelf doen tegen Groningen. En het is niet zo ingewikkeld. We spelen in de eredivisie en dus weten we dat de kans groot is dat je onderin speelt. Anders hadden we niet moeten promoveren.'

Bij De Graafschap is een klein plannetje gemaakt. Een rekensommetje als houvast en sportief doel. Gericht op lijfsbehoud. Met 32 punten denkt de club een heel eind op weg te zijn. 'Zeven thuisoverwinningen, drie uit en twee keer gelijk', lijkt De Jong realistisch en dus minimaal haalbaar.

El Jebli of Hamdaoui

Tegen FC Groningen begint De Graafschap met Furdjel Narsingh als rechtsbuiten. 'Die gaat spelen', verklapte De Jong vrijdag alvast. Daryl van Mieghem begint op de bank. Op links maakt De Jong wellicht ook een andere keuze. Die gaat dan tussen Youssef El Jebli en Mo Hamdaoui. De verwachting is dat Hamdaoui voor het eerst dit seizoen gaat starten.

Voor Stef Nijland is het duel met FC Groningen altijd pikant. De aanvallende middenvelder begon er zijn loopbaan in de jeugd. Bovendien is zijn vader Hans Nijland al jaren algemeen directeur van de club. Nijland senior is zowel zakelijk als sportief zeer betrokken bij zijn zoon. Hij zag bijna alle oefenduels in de voorbereiding ter plaatse.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Abena, S.Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; Narsingh, Serrarens, Hamdaoui