Petitie voor behoud kofferbakmarkt Apeldoorn

APELDOORN - Het zou weleens de laatste kofferbakverkoop langs het Apeldoorns Kanaal kunnen zijn vandaag. Na 15 jaar weet organisator en oprichter Ben van der Velden niet meer wat hij moet doen om klachten te voorkomen: 'Elk jaar doen wij als vrijwillige organisatie meer en meer ons best om de eventuele overlast voor de buurt tegen te gaan en toch blijven er klachten komen uit de buurt'.

Volgens buurtbewoonster Tanja Gort zijn er juist bijna helemaal geen klachten meer en gaat het om een heel klein groepje van vijf mensen dat maar blijft klagen: 'Ik ken alleen maar mensen die tevreden zijn maar een klein groepje blijft klagen, wat de organisatie ook doet, ik vind dat zo oneerlijk!'

Gort is daarom afgelopen week een online petitie gestart vóór het behoud van de kofferbakmarkt. Inmiddels hebben zo'n vierhonderd mensen de petitie ondertekend.

Problemen opgelost

De markt wordt sinds 15 jaar in de maanden juli en augustus gehouden langs het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van de wijk De Maten. Elke zaterdag staan er gemiddeld zo'n 250 standhouders. Per keer komen er wel zo'n tienduizend bezoekers.

Buurtbewoonster Tanja Gort: 'In de eerste jaren zijn er wel wat problemen geweest maar die heeft de organisatie prima opgelost en toch blijven er een paar mensen met klachten naar de gemeente stappen. Nu mag er bijvoorbeeld geen dun glas meer verkocht worden omdat dat voor problemen zou zorgen. Nou, ik heb zelf een hond die ik daar uitlaat. Na elke markt is altijd alles keurig opgeruimd en heb ik nog nooit glas gevonden'.

Hulp voor Roemenië en Oekraïne

De organisatie van de markt kijkt rond naar een andere lokatie maar wil het liefst op de huidige plek blijven zitten. Vandaag werd ook de dertigduizendste betalende standhouder in het zonnetje gezet met gebak en een certificaat. Omdat de verkoop geheel wordt gerund door vrijwilligers, gaat de netto-opbrengst van de tot nu toe 134 gehouden kofferbakverkopen in zijn geheel naar een goed doel.

De stichting WHOE heeft met het geld in 15 jaar 113 vrachtwagens met hulpgoederen kunnen laten rijden met in totaal 1,2 miljoen kilo tweedehands goederen voor tehuizen, instellingen en arme mensen in Roemenië en Oekraïne.

Gemeente en vergunning

Elk jaar moet de organisatie een nieuwe vergunning aanvragen voor de kofferbakmarkt. De gemeente Apeldoorn laat in een reactie het volgende weten: 'Wij nemen de klachten die bij ons binnenkomen serieus. Wij hebben ze besproken met de organisator van het evenement. Het is onze indruk dat ook de organisator de klachten serieus neemt en alles in het werk stelt om herhaling te voorkomen. Uiteraard kunnen we niet op voorhand zeggen of een vergunning opnieuw verleend gaat worden. Op het moment dat er een aanvraag ligt, zullen we deze beoordelen'.

Omroep Gelderland heeft geprobeerd om in contact te komen met buurtbewoners die klachten hebben over de kofferbakmarkt, maar dat is niet gelukt.