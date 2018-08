Slutskiy: 'We willen een verdediger, maar hebben niet veel tijd'

ARNHEM - Na het wegvallen van Rasmus Thelander, de centrale-verdediger brak van de week zijn enkel, wil Vitesse kijken naar een nieuwe centrale verdediger. 'Maar ik kan niks beloven', zo vertelde Vitesse-trainer Leonid Slutskiy na de training vrijdag.

Op dit moment blijven er maar drie opties over voor twee plaatsen in het centrum van de verdediging: Clarke-Salter, Van der Werff en de jonge Doekhi.

'Thelander eruit, Kruiswijk er al lange tijd uit, Miazga weg, Kashia weg, ja het wordt minder', zo lacht Slutskiy vrijdag.

'We kijken naar een centrale verdediger'

Maar al snel komt de trainer ook ter zaken. 'Het is zeker een optie voor ons om te kijken naar een nieuwe speler, we kijken naar een centrale verdediger. Maar het wordt zeker niet makkelijk, want we hebben niet veel tijd. De transferwindow sluit over een week en een deal kost meestal minimaal een maand.'

Het is dan ook niet zeker dat er iemand bijkomt. 'Ik beloof ook niks', zegt Slutskiy na de training.

Kruiswijk afwachten

En ook de directie van Vitesse laat weten dat het niet zeker is dat er nog iemand bijkomt. 'Op dit moment zijn we daar niet volop mee bezig', aldus technisch directeur Marc van Hintum. 'We moeten ook kijken hoe de blessure van Arnold Kruiswijk zich ontwikkelt. Het is dus nog even afwachten.'