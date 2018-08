Vitesse nog zonder Ødegaard in basis tegen AZ, wel met Van der Werff

ARNHEM - Vitesse speelt zondagmiddag een topper in de eredivisie. De Arnhemmers hebben een uitwedstrijd bij AZ voor de boeg. De ploeg van Leonid Slutskiy zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als de afgelopen week. Dus nog zonder de nieuwste aanwinst Martin Ødegaard in de basis.

Trainer Leonid Slutskiy belooft de Vitessefans dat Ødegaard wel in actie komt zondag. 'Maar nog geen 90 minuten, want hij heeft maar amper wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Hij is wel fit, maar nog niet wedstrijdfit.'

Wie wel weer helemaal fit is, is Maikel van der Werff. De verdediger viel vorige week uit met een blessure, maar inmiddels trainde hij weer volop mee. Dat betekent dat het centrum achterin gewoon bestaat uit Clarke-Salter en Van der Werff.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Slater, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.