Martin Wieldraaijer nieuwe voorzitter PvdA in Arnhem

ARNHEM - De leden van de PvdA in Arnhem hebben Martin Wieldraaijer (54) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de PvdA in Arnhem.

Wieldraaijer is maatschappelijk betrokken fotograaf en filmmaker en richt daarbij zich vooral op het leven van mensen in hun buurt. Daarnaast is hij werkzaam bij de gemeente Rheden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was hij kandidaat-raadslid.



Wieldraaijer: 'Als voorzitter wil ik vooral verbinden en sámen met fractie, bestuur en leden zorgen voor inspiratie. En ik wil meer discussie in de afdeling over thema’s die er voor Arnhemmers echt toe doen. Dat debat kan volgens mij de fractie inspireren om nóg meer zichtbaar te zijn in de stad.'



Vertrekkend voorzitter Mark Lauriks kreeg bij zijn afscheid donderdagavond de hoogste Arnhemse PvdA-onderscheiding uitgereikt, de zilveren penning van verdienste. Hij riep de leden van de PvdA op om een voorbeeld aan elkaar te nemen en het verschil te blijven maken voor mensen die het moeilijk hebben in de stad.