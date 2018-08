Blinde bejaarden zorgcentrum ruziën met directie

WOLFHEZE - Boos zijn ze, teleurgesteld of zelfs bang. De huurders van Het Schild in Doorwerth hebben het aan de stok met hun directeur. De, overwegend bejaarde, bewoners vinden het onterecht dat hij ineens extra geld van ze vraagt voor zorgservicekosten. Als ze niet betalen dan wordt bij hen de alarminstallatie voor noodgevallen afgesloten en wordt ze ook 'het recht ontzegd' op ongeplande noodzorg. Het Schild is een zorgcentrum voor blinden en slechtzienden.

Omroep Gelderland heeft drie huurders gesproken die anoniem willen blijven: 'Het is niet dat we niet willen betalen, maar het voelt nu alsof wij de tekorten in het verzorgingstehuis moeten ophoesten met deze vage servicekosten.'

Aanzienlijk tekort

Directeur en bestuurder Frank van der Eijnden geeft toe dat er een 'aanzienlijk tekort' is op de begroting. Hij vindt, ook als er geen tekort was, dat het terecht is dat hij deze zorgservicekosten gaat berekenen aan de huurders.

Het Schild heeft twee soorten bewoners. Bewoners met een zorgindicatie en bewoners die zelfstandig wonen in een woning in het gebouw. Met een deel van die laatste groep is dit conflict ontstaan. Van der Eijnden: 'Deze mensen betalen huur en servicekosten, maar niet voor de andere faciliteiten als de toegang tot 24uurszorg, het restaurant, de receptie en huurmeester, het kan niet zo zijn dat onze zorgbewoners al die kosten moeten ophoesten.

'Het einde is straks zoek'

De huurders zeggen dat ze al huur en servicekosten betalen, hun huur maximaal wordt verhoogd en nu komen daar nog meer kosten bij. Het goedkoopste pakket kost 136 euro, de huurders zeggen best bij te willen dragen aan bijvoorbeeld huismeesterskosten, maar ze zijn bang dat als ze met dit pakket instemmen het einde zoek is.

'In dit pakket zouden ook activiteiten zitten, onlangs kregen we een mail dat we voor bijvoorbeeld yoga of speksteen bewerken extra moeten bijbetalen.' Ze zeggen dat het ze niet om het geld gaat, maar om het principe. Directeur van der Eijden zegt hun principes te begrijpen: 'Maar de kosten worden wel gemaakt.'

Ik mag ze niet dwingen dit te betalen, maar ik kan ze wel uitsluiten van diensten Directeur Van der Eijnden

De huurders en de directeur zijn nog in gesprek, maar het conflict loopt hoog op. De directeur heeft aan de bewoners die nog niet hebben aangegeven dat ze gaan meebetalen uiteengezet wat de consequenties zijn: 'Ik mag ze niet dwingen dit te betalen, maar ik kan ze wel uitsluiten van diensten als de alarminstallatie of het activiteitenprogramma.'

Van der Eijnden benadrukt dat zijn personeel 'iemand in nood heus wel gewoon helpt', maar dat er dan achteraf wel over de kosten zal worden gepraat.

Dat de directeur zich zo hard opstelt, vinden de huurders onbegrijpelijk: 'We vinden dat hij de zorgbewoners en de huurders tegen elkaar uitspeelt. Dit is niet goed voor de sfeer in dit huis.'

Dat de sfeer onder dit conflict te lijden heeft, vindt directeur Van der Eijden ook. 'Maar dat hebben bewoners ook aan zichzelf te danken.'

Geen extra bijdrage omdat je blind bent

De huurders vinden dat deze directeur weinig oog heeft voor hun situatie: 'Hij beseft niet dat het hier om blinde mensen gaat. Wij hebben niet heel veel andere plekken waar we naartoe kunnen. Van der Eijden zegt dat wel te begrijpen maar is ook heel duidelijk: 'De overheid draagt niet extra bij omdat je blind bent.'

Binnenkort is er weer een gesprek. Frank van der Eijden hoopt dat ze er samen uit zullen komen. De huurders hopen het ook. 'Ik slaap er echt slecht van', besluit een van hen.