Gemeente Arnhem: 'Druk rondom invalswegen vanwege concerten'

ARNHEM - De gemeente Arnhem waarschuwt voor extra drukte rondom de invalswegen, dit vanwege een aantal evenementen die op het programma staan.

'Met op vrijdag en zaterdag twee grote concerten in het GelreDome en topacts bij het ASM Festival kan het druk worden rond de invalswegen. Ondanks werkzaamheden in het OV is de trein in combinatie met pendelbussen de beste reisoptie.', zo laat de gemeente Arnhem weten via Twitter.

Ook het GelreDome en de organisatie van het ASM Festival waarschuwen voor extra drukte.

In GelreDome treedt vanavond Justin Timberlake op en zaterdagavond Imagine Dragons. Op het ASM Festival zijn onder meer optredens van Kensington, Bløf. Fedde Le Grand en De Jeugd van Tegenwoordig.