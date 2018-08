Deel dit artikel:











'Slachtoffers zedenzaak Maasdriel tussen de 8 en 15 jaar' Foto: Pxhere

KERKDRIEL - De slachtoffers van de zedenzaak in de gemeente Maasdriel zijn tussen de 8 en 15 jaar oud. Dat zegt een goed ingelichte bron tegen Omroep Gelderland. Ongeveer 30 ouders woonden donderdagavond een bijeenkomst bij in het gemeentehuis in Kerkdriel over de zedenzaak. Ze kregen te horen dat er 1200 uur beeldmateriaal bij de verdachte is gevonden en dat daarvan nu 300 uur is bekeken.

De ouders waren gisteravond zeer aangedaan na de informatieavond. Niemand sprak dan ook met de pers. Het Openbaar Ministerie kwam wel met het bericht dat 26 juli een 45-jarige man uit de gemeente Maasdriel was aangehouden op verdenking van het vervaardigen van kinderporno en ontucht met minderjarigen. Bij de man zijn gegevensdragers in beslag genomen. Hij zit sindsdien vast. Het is nog niet naar buiten gebracht hoe de verdachte met de slachtoffers in contact kwam. De burgemeester van Maasdriel Henny van Kooten wil tot nu toe nog niet op de zaak ingaan. Zie ook: Man uit Maasdriel verdacht van maken kinderporno en plegen ontucht Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52