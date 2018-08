Deel dit artikel:











Nijmegen telt meeste honderdjarigen Foto: PixaBay

NIJMEGEN - Nijmegen telt de meeste honderdplussers van Gelderland. Dat blijkt uit een telling van alle honderdjarigen in Nederland door mediabureau LocalFocus op basis van cijfers van het CBS. Heel verrassend is de uitkomst overigens niet. De Waalstad is immers ook de grootste gemeente van onze provincie.

In Nijmegen wonen 22 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Het gaat om 16 vrouwen en 6 mannen. Apeldoorn telt 20 mensen die al een eeuw achter zich hebben; 15 vrouwen en 5 mannen. De Gelderse nummer 3 is Arnhem. Daar telt het bevolkingsregister 18 mensen die al eens de flinke klus hadden 100 kaarsjes uit te blazen. Het gaat om 16 vrouwen en 2 mannen. In totaal zijn er in Gelderland 264 mensen van 100 jaar of ouder te vinden. In heel Nederland zijn dat er 2180. Vrouwen zijn in de meerderheid. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52