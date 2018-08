Deel dit artikel:











Einde aan fraai record; even geen 20 graden meer Foto: Pxhere

WAGENINGEN - Het wordt voor het eerst in 61 dagen geen 20 graden in De Bilt. Dat betekent een einde aan een record van landelijk warme dagen. Een serie die begon op 25 juni. Op enkele plekken in Gelderland wordt het mogelijk nog wel 20 graden. 'Het zal er om spannen', zegt Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen.

Volgens de weervrouw zal het kwik op de meeste plekken in Gelderland vandaag de grens van 20 graden (die temperatuur is nodig om van een warme dag te kunnen spreken) niet halen. 'Mogelijk wordt het ergens in de Achterhoek nog wel 20 graden', zegt Van Gendt. Het oude record dateert uit 2003 toen het landelijke meetstation in De Bilt 53 aaneengesloten warme dagen registreerde. Dinsdag komt de temperatuur weer boven de 20 graden. Zie ook: Temperaturen en records Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52