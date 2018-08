Narsingh staat te popelen: ik ben topfit, we gaan er vol voor

DOETINCHEM - Henk de Jong wilde donderdag zijn opstelling voor FC Groningen nog niet helemaal prijsgeven, maar Furdjel Narsingh mag waarschijnlijk wel rekenen op een basisplaats. 'Ik ben topfit en voel me lekker.'

De Graafschap gaat zaterdag op jacht naar de tweede driepunter van het nog prille seizoen. Thuis op De Vijverberg werd twee weken geleden Feyenoord geklopt. Nu komt het nog puntloze FC Groningen op bezoek onder leiding van Danny Buijs, voormalig trainer van Kozakken Boys en vorig seizoen met die club nog verantwoordelijk voor uitschakeling van de Superboeren in de beker.

Meer minuten

Het stadion zal zo goed als uitverkocht zijn tegen de noorderlingen. De Jong wisselt Daryl van Mieghem waarschijnlijk voor Furdjel Narsingh. 'De trainer heeft gezegd dat nog niets zeker is, maar ik bleef inderdaad het hele partijspel staan. Iedereen wil spelen, ik ook. Het is voor mij zaak steeds meer minuten te maken. Maandag heb ik dat ook bij de beloften kunnen doen.'

Topfit

De rappe rechtsbuiten speelde eerder voor onder meer Telstar, PEC Zwolle en Cambuur. Bij die laatste club werkte hij ook al succesvol samen met het trainersduo Henk de Jong en Sandor van der Heide. Helemaal fit kwam Narsingh niet binnen in Doetinchem. 'Ik voel me nu conditioneel sterk en lekker', zegt de 30-jarige Amsterdammer. 'Ik ben topfit. Maar zaterdag moeten we het weer met zijn allen doen. Vol gas voor het eigen publiek voor de drie punten.'

Zoeken en wennen

Narsingh kreeg tijdens een lang partijspel op de training donderdag de voorkeur boven Daryl van Mieghem. 'Het was in het begin nog even zoeken voor mij. Het was even nieuw en wennen. We probeerden ook wat systemen uit. Bijvoorbeeld vanuit de verdediging met iets anders druk zetten. Zaterdag zie je het wel', glimlachte Narsingh.