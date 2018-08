NEC haalt aanvaller Jonathan Okita binnen

NIJMEGEN - NEC heeft Jonathan Okita aangetrokken.

De 21-jarige vleugelspits komt over van MVV. Okita tekent voor vier seizoenen bij de Nijmeegse club, die al lang achter hem aan zat. Vorig seizoen was hij de smaakmaker van MVV en met achttien doelpunten ook clubtopscorer. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Standard Luik en heeft zowel een Duits als een Frans paspoort.

Met de komst van Okita heeft NEC de selectie helemaal rond. De Nijmegenaren hadden behoefte aan nog een extra vleugelspits, mede door de knieblessure van Randy Wolters.