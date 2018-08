Social Media in de Nijkerkse politiek: 'Het kan beter'

NIJKERK - Het AD kopte onlangs :'Een ruime meerderheid van de lokale partijen stopt meteen na de verkiezingen abrupt met publiceren op sociale media. Twitter en Facebook zijn voor politieke partijen bij uitstek manieren om met de kiezer in gesprek te gaan en te blijven. Maar wat blijkt? Politieke partijen geven er een dag na de verkiezingen massaal de brui aan.' nijkerk.nieuws.nl zocht uit, hoe de partijen in Nijkerk met Twitter en Facebook omgaan

Facebook

Alle partijen hebben een eigen Facebookpagina. De Lokale PArtij en de Christen Unie-SGP laten het op Facebook afweten

CDA (515 likes)

Het CDA plaatst regelmatig berichten op haar FBpagina. Dat deed de partij vóór de verkiezingen en is daarna daar gewoon mee doorgegaan. Vier keer werd een politiek onderwerp voor het voetlicht gebracht.

CU-SGP (312 likes)

Nadat de handtekening onder het coalitie-akkoord was opgedroogd heeft deze partij geen bericht meer op haar pagina gezet.

Pro 21 (402 likes)

Pro21 plaatst met regelmaat berichten op haar pagina. Na het coalitie-akkoord was er voor 2 politieke onderwerpen aandacht.

VVD (419 likes)

Ook de VVD bleef actief op Facebook en plaatst daar maandelijks een paar berichten op. Eén daarvan ging over een politiek onderwerp

De Lokale Partij (194 likes)

Deze partij is nauwelijks actief op Facebook. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn 5 berichten geplaatst. Slechts één daarvan ging over een politiek onderwerp.

Twitter

Twitter is geen bijzonder favoriet medium van de dames en heren politici. Er wordt weinig lokaal politieke tweets gepost. 19 raadsleden hebben een account, maar 5 doen er niets mee en 2 raadsleden schermen hun tweets af voor de buitenwereld. De andere raadsleden hebben geen twitteraccount

CDA Nijkerkhoevelaken (127 volgers) 20 juli laatste tweet

Joop van Ruler (49) 0 tweets

Trudy Doornhof-Molenaar (77 volgers) 14 juli

Ciska van Drie (31) 5 maart 2014

Matthias Blankesteijn (216) 2 juni

Eric Stuive (34) 13 februari 2012

Bert Veldhuizen (54) alleen afgeschermde tweets

Pam van de Weijer-Feuerstein (20) alleen afgeschermde tweets

CU-SGP geen twitteraccount

Marina Lanting (303) 1 augustus

Jacco van Putten (3) 0 tweets

Hilbrand Rozema (19) 6 februari 2013

PRO21 (428) 9 juli

Irene Moes (337 volgers) 1 juni

Wim van Veelen (31) 17 mei 2013

Linda de Wals (18) 13 mei 2014

Janneke van Heugten (7268) 15 augustus

Antoinette de Bruin (156) 4 maart geretweet

VVD Nijkerk-Hoevelaken (251) 6 augustus

Richard van Hussel (378) 6 augustus

Niels Staal (124) 6 maart 2017

De Lokale PArtij (139) 28 juni

Aart Klompenhouwer (55) 11 maart 2014

Patricia van Loozen (121) 8 februari

College

Gerard Renkema (1126) 2 augustus

Harke Dijksterhuis (446) 15 augustus

Nadya Aboyaakoub (1648) 10 augustus

Mariëlle Broekman (47) 14 augustus

Wim Oosterwijk geen twitteraccount

Instagram

Instagram wordt beschouwd als een medium om de jeugd te bereiken. het CDA, de Lokale Partij en de Christen Unie-SGP doen daar niet aan mee, de VVD en Pro21 wel.

'Het kan dus beter. Een gemiste kans', zegt Lotte Willemsen, lector crossmedia business aan de Hogeschool Utrecht in het artikel in hetzelfde artikel in het AD.'Sociale media zijn een heel goed middel om te weten wat er speelt en leeft in een gemeente. 'Door met inwoners ook online in gesprek te gaan en te blijven, bouw je een band op voor de lange termijn. Een strategische en servicegerichte inzet van sociale media is daarbij essentieel'