Rijn duikt onder laagste waterstand ooit

SPIJK - De Rijn heeft een record gebroken. Nooit eerder stond het water in de rivier zo laag. Volgens gegevens van Rijkswaterstaat stond het peil bij Lobith vrijdagochtend op 6,87 meter boven NAP. Dat is twee centimeter onder het vorige laagterecord uit 2011.

Op deze website van Rijkswaterstaat is het actuele waterpeil van de Rijn bij Lobith te volgen. Daar is te zien dat de rivier donderdagmiddag al op 6,88 meter boven NAP belandde. Vrijdag ging daar dus nog een centimeter vanaf.

De verwachting is dat het peil in de rivier nog verder daalt. Dat betekent onder meer dat schippers minder vracht kunnen meenemen. Vaak kunnen ze tot 65 procent minder lading vervoeren, omdat de boten anders de bodem van de rivier raken. Door de geringe aanvoer bij Lobith hebben ook schippers op de Waal en IJssel daar last van.

Voorspelling

Voor Omroep Gelderland voorspelde de Gelderse waterdeskundige Alphons van Winden uit Ubbergen twee weken geleden al dat de Rijn onder het oude record zou duiken. Oorzaak is de droge periode van de afgelopen tijd.

Van Winden, beheerder van de site waterpeilen.nl, verwacht dat de Rijn tussen nu en zondag nog verder daalt naar 6,85 meter boven NAP. 'Vanaf maandag stijgt het peil vermoedelijk weer. Er is deze week aardig wat neerslag gevallen in Duitsland en dat komt via de Rijn dan in ons land aan. '