Slachting onder inwoners kabouterbos in Voorthuizen Foto: Bep Welers

NIJKERK - Vrijwilligers van het kabouterbos in het Wilbrinkbos in Voorthuizen schrokken zich donderdag een hoedje. Onbekenden zijn flink tekeergegaan in het kabouterbos. Vele tientallen kabouters legden daarbij het loodje.

De vrijwilligers ontdekten de vernielingen donderdagochtend. De vandalen hielden het niet bij half werk, want overal in het bos lagen vernielde kabouters. De ravage is goed te zien in een Facebook-filmpje van de politie Voorthuizen, die zich afvraagt welke lol de daders hieraan beleefden. 'Hebben de kabouters je misschien iets aangedaan? Hebben de kindjes die iedere keer weer genieten van hun bezoek aan het kabouterbos je iets aangedaan?', vraagt de politie in het bericht. De politie vraagt getuigen zich te melden en roept mensen ook op om kabouters te doneren aan het kabouterbos in Voorthuizen. Eerder al pech De vrijwilligers van het kabouterbos hadden eerder al eens flink pech. In 2016 belandden veel kabouters in de kliko door toedoen van een overijverige boswachter. De vrijwilligers hadden toen geen toestemming gevraagd voor hun kabouters. Nu was die toestemming er wel. Zie ook: Kabouterdorp in het bos bij Voorthuizen geruimd: 'Zo de kliko in' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52