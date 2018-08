Deel dit artikel:











Stel 'vergeet' te betalen in hotel Zeddam Foto: Politie Montferland

ZEDDAM - Een Duits stel is gisteren 'vergeten' te betalen na hun overnachting in een hotel in Zeddam. De politie spreekt van flessentrekkerij en is op zoek naar het stel.

Twee dagen hebben ze daar verbleven en gegeten. Volgens de politie gaat het om een stel van rond de 25 jaar oud. De vrouw zou hoog zwanger zijn en ze hadden een hond bij zich. 'Vermoedelijk een vuilnisbakkenras', schrijft de politie Montferland op Facebook. De politie raadt met klem aan om deze mensen niet in uw hotel te laten verblijven. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52