'Ik had heel graag willen ingrijpen'; burgemeester neemt Hans van M. niets kwalijk

Of er meer gedaan moest worden door de gemeente Lingewaard en specifiek burgemeester Marianne Schuurmans blijft een lastige vraag. De man wilde de zorg die hem geboden werd niet aannemen. Burgemeester Schuurmans: 'We waren op de hoogte van zijn suïcidale pogingen en wij hebben alles gedaan om hem zo goed mogelijk te helpen, maar hij heeft voor iets anders gekozen.'

'Probleem niet altijd opgelost'

Schuurmans vertelt dat M. op verschillende plekken woonde. De politie bevestigde donderdag dat de man geen vaste woon- of verblijfplaats had. Maar er waren wel instanties die zich desondanks voor hem (probeerden) in te zetten. Kon Schuurmans hem toen niet gedwongen laten opnemen?

'Dat zou ik heel graag hebben willen doen, want ik zie dat hij dat nodig had. Maar dat vergt een arts die de conclusie trekt dat hij een gevaar is voor zichzelf en anderen en vooral: iemand die dat ook echt wil (opgenomen worden, red.). Hij kan worden opgenomen, maar als hij daar een tijdje zit en weer helemaal gewoon lijkt, dan gaat hij naar huis. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het probleem dan ook is opgelost.'

Geen dader, maar slachtoffer

Boos is de burgemeester niet op Hans van M. Ze sprak met zijn dochter, na de wanhoopsdaad. 'Zij is intens verdrietig, omdat zij afscheid moest nemen van haar vader en dat hij uiteindelijk koos voor de dood. Maar ook om de wijze waarop.'

Ze vervolgt: 'Ik heb haar gezegd dat ik het haar vader niet kwalijk neem. Als je labiel bent, doe je zaken waar je misschien niet goed over hebt nagedacht. Wat mij betreft is hij dan ook geen dader, maar slachtoffer.'

