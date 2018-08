Topmodel Loiza uit Driel doet mee aan Expeditie Robinson

DRIEL - Topmodel Loiza Lamers uit Driel doet mee aan het populaire televisieprogramma Expeditie Robinson. Dat schrijft ze op haar Instagram. Ze gaat proberen te overleven op een onbewoond eiland.

'En dan is het zover... Ik mag jullie eindelijk vertellen dat deze chick meedoet aan Expeditie Robinson 2018' schrijft Loiza op haar Instagram.

In Expeditie Robinson komt ze terecht in kamp noord, samen met een blik aan bekende Nederlanders. Dat zijn: voormalig atleet Gregory Sedoc, dj en producer Tony Junior, presentator Toine van Peperstraten, acteur Johnny Kraaijkamp jr. en actrice Stijn Fransen.

De 23-jarige Loiza werd bekend toen ze in 2015 het televisieprogramma Hollands Next Top Model won. Daarin vertelde ze ook dat zij geboren werd als jongen. In 2015 kreeg Loiza een herseninfarct, waar ze uiteindelijk volledig van herstelde.