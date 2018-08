Deel dit artikel:











Potje verduurzaming alweer leeg, Berg en Dal wil meer geld uittrekken Foto: Omroep Gelderland / Archief

GROESBEEK - De gemeente Berg en Dal is door haar subsidiepot van verduurzaming heen en wil nu extra geld vrijmaken voor inwoners. In vijf maanden tijd is de pot van 250.000 euro helemaal opgegaan aan zonnepanelen en isolatie.

Inwoners konden bij de gemeente aankloppen voor verschillende maatregelen om bijvoorbeeld het huis te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Men kon tot 500 euro vergoeding krijgen. Ruim 470 inwoners kregen daadwerkelijk geld toe op hun woning. De helft van dat geld ging naar de aanschaf van zonnepanelen, een kwart naar spouwmuurisolatie en de rest naar glas-, dak- of vloerisolatie. Wachten op extra geld Door alle aanvragen is het geld nu op. De gemeente wil kijken of er nogmaals 250.000 euro vrijgemaakt kan worden, want er liggen nog verschillende aanvragen te wachten. Inwoners die een aanvraag hebben ingediend, moeten wachten tot er meer duidelijkheid is over het budget. Op 27 september neemt de gemeenteraad een beslissing.