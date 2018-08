Vindt u duurzame energie belangrijk? Dan is dit iets voor u

NIJMEGEN - .

In 2016 is Windpark Nijmegen- Betuwe gebouwd. Dit windpark met vier windturbines ligt in Nijmegen- Noord, langs de snelweg A15. Het windpark levert jaarlijks duurzame energie aan 7.000 huishoudens in Nijmegen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van Nijmegen en omgeving. Het bijzondere van Windpark Nijmegen-Betuwe is dat het vrijwel helemaal in handen is van burgers, die zijn verenigd in coöperatie WindpowerNijmegen. De leden van de coöperatie hebben samen geld ingelegd (eigen vermogen opgebouwd) en zo het windpark mogelijk gemaakt. Voor hun investering ontvangen ze rendement.

We zijn op zoek naar mensen die een of meerdere dagdelen per maand gastheer/gastvrouw van Windpark Nijmegen‐Betuwe. Je checkt het bezoekerscentrum voordat het open gaat en ruimt op na sluitingstijd. Je ontvangt groepen en individuele bezoekers. Je serveert koffie/thee en je vertelt de bezoekers in het kort het ontstaan van Windpark Nijmegen‐Betuwe en de verdere plannen. Ook informeer je bezoekers over wat ze kunnen doen en zien op het windpark. Wanneer groepen een rondleiding of uitgebreide toelichting willen, wordt daarvoor een aparte rondleider ingepland.

