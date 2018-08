Bondscoach Van der Schaft van Nederlandse dressuurruiters stopt ermee

Beeld via RTV Rijnmond

WENUM-WIESEL - Rien van der Schaft is niet langer bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. De 64-jarige coach uit Wenum-Wiesel (bij Apeldoorn) werd ruim anderhalf jaar geleden aangesteld, maar het is niet geworden wat hij en de KNHS er van verwachtten.

Van der Schaft: 'De taak van coach bij de absolute seniorentop past mij helaas minder dan ik aanvankelijk had gehoopt. Daarom heb ik besloten om te stoppen. De grootste uitdaging en het meeste plezier haal ik uit het werken met talenten en opleiden van ruiters en paarden'. Dat zegt hij tegen de hippisch sportbond KNHS.

Het besluit van Van der Schaft komt op een ongelukkig moment. De Wereldruiterspelen zijn van 11 tot en met 23 september in Tryon in de Verenigde Staten. Na overleg met de ruiters is besloten geen interim-bondscoach aan te stellen, aldus de KNHS.