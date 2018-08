De Graafschap verhuurt Versteeg aan FC Lienden

DOETINCHEM - De Graafschap verhuurt Marlon Versteeg dit seizoen aan tweededivisionist FC Lienden.

De 21-jarige aanvaller uit Elden tekende in juni een eenjarig contract bij de Doetinchemse eredivisionist. Hij werd vanuit de beloften overgeheveld naar de eerste selectie, maar speelde nog wel zijn wedstrijden bij de beloften. Hij stond al op de nominatie om verhuurd te worden.

Oud-Graafschap-spits Hans van de Haar is nu trainer bij FC Lienden, terwijl technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap lang werkzaam was bij de Betuwse club. De Graafschap haalde bovendien in 2015 Youssef El Jebli van FC Lienden.