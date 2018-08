Zorgt u ervoor dat de elektrische minibus in Zutphen gaat rijden?

ZUTPHEN - .

Het lijkt nog even te duren maar in het najaar van 2019 zal vanuit De Hoven, Warnsveld en de buitenwijken van Zutphen een elektrische minibus gaan rijden naar het centrum van Zutphen. Voor het opzetten van de totale organisatie zoeken wij gemotiveerde vrijwilligers voor minimaal 1 dag per week. Wij zoeken verschillende vrijwilligers die als chauffeurs, logistiek medewerkers, technici, administrateurs, managers, IT'ers willen werken. Kortom ondersteuning op allerlei gebied voor een dagelijkse busdienstregeling.

De minibus gaat rijden om de ouderen in de omgeving een mogelijkheid te geven om naar het centrum in Zutphen te komen. Nu rijdt hier geen bus en hebben verschillende ouderen aangegeven moeite te hebben om in het centrum te komen.

Wilt u hier een bijdrage aan leveren? Laat hieronder uw reactie achter!