Zestig leerlingen doorlopen Zomerschool

ULFT - Ruim zestig leerlingen van de Zomerschool in Oude IJsselstreek hebben donderdagmiddag een officieel certificaat gekregen. Tijdens de derde editie van het schoolproject maakten de nieuwkomers onder meer kennis met de Nederlandse taal, cultuur en de politie.

'Het enthousiasme spat er ook vanaf', vindt burgemeester Otwin van Dijk, die de officiële certificaten mocht uitreiken in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Zes weken lang volgde een groep van ruim zestig kinderen les over de Nederlandse taal, cultuur en politie bij de DRU, maar ook op andere plaatsen. Zo ging de groep op bezoek bij de brandweer en verschillende sportverenigingen.

'Het belangrijkste is dat ze leren dat het in Nederland gewoon is om Nederlands te praten', legt leraar Koen Schut uit. 'Dat je niet bang moet zijn voor de politie, dat de brandweer er is om jou te helpen. Dat zijn dingen die wij de kinderen en hun ouders willen meegeven.'



Hassan was een van de leerlingen die genoot van de lessen. 'Het is leuk om Nederlands te leren', vertelt de jongen. 'Dan ga je met Nederlandse kinderen praten, je hebt gewoon plezier.' Volgend jaar wacht de vierde editie van de Zomerschool. 'We zullen er met z’n allen voor moeten zorgen dat de kinderen die soms van buiten Europa hier komen weten snel de taal leren', aldus Van Dijk. 'Dat ze weten hoe Nederland werkt, dat het leuk is, en dat we ze met open armen ontvangen.'